Staffel 6Folge 4vom 05.01.2017
Im Fokus des SpannersJetzt kostenlos streamen
Verdächtig
Folge 4: Im Fokus des Spanners
23 Min.Folge vom 05.01.2017Ab 12
Clara Dressler (31) wird in der Schwimmbadumkleide heimlich fotografiert. Als der Täter flieht, verliert er seine Kamera. Es stellt sich heraus, dass er die 31-Jährige in sämtlichen Lebenslagen abgelichtet hat. Der Unbekannte scheint von Clara besessen zu sein und die Siutation spitzt sich weiter zu. Antonia Knopf, Sophie Bergmann und Heiner Sturm setzen ihre Auftraggeberin bewusst als Lockvogel ein.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verdächtig
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12