Staffel 6Folge 16vom 20.02.2017
Blindes VertrauenJetzt kostenlos streamen
Verdächtig
Folge 16: Blindes Vertrauen
23 Min.Folge vom 20.02.2017Ab 12
Vivien Lindner (29) stellt mit Schrecken fest, dass jemand nachts in ihrer Wohnung war. Aus Angst schaltet die blinde Musiklehrerin die Detektei Knopf ein. Geht es um einen irren Nachbarschaftsstreit? Oder stalkt der extrem eifersüchtige Freund die blinde Frau?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verdächtig
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1