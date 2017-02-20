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Verdächtig

SAT.1Staffel 6Folge 16vom 20.02.2017
Blindes Vertrauen

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Verdächtig

Folge 16: Blindes Vertrauen

23 Min.Folge vom 20.02.2017Ab 12

Vivien Lindner (29) stellt mit Schrecken fest, dass jemand nachts in ihrer Wohnung war. Aus Angst schaltet die blinde Musiklehrerin die Detektei Knopf ein. Geht es um einen irren Nachbarschaftsstreit? Oder stalkt der extrem eifersüchtige Freund die blinde Frau?

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