Staffel 6Folge 17vom 21.02.2017
Folge 17: Macht Tom blau?
23 Min.Folge vom 21.02.2017Ab 12
Malermeister Moritz Nauber (44) steht finanziell schlecht da. Dann erwischt er seinen Mitarbeiter Tom Winter (32) beim Blaumachen. Die Ermittler um Antonia Knopf sollen herausfinden, ob der langjährigen Angestellte seinen Chef bewusst ausnimmt.
