SAT.1Staffel 6Folge 5vom 06.01.2017
Rasende Rache

24 Min.Folge vom 06.01.2017Ab 12

Als Kurierfahrer Thomas Quandt (26) den Diebstahl seines Autos meldet, fällt er aus allen Wolken. Sein Wagen ist in einen Unfall mit Fahrerflucht verwickelt. Die Polizei glaubt, dass er seine Freundin Steffi Sonnen (24) nach einem heftigen Streit absichtlich angefahren hat. Die Ermittlungen führen Antonia Knopf, Sophie Bergmann und Heiner Sturm zu einer Gruppe Jugendlicher, die für eine Serie von Autodiebstählen und illegalen Autorennen verantwortlich ist.

