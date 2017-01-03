Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verdächtig

SAT.1Staffel 6Folge 2vom 03.01.2017
Meine Mutter kriegst du nicht!

Folge 2: Meine Mutter kriegst du nicht!

24 Min.Folge vom 03.01.2017Ab 12

Tanja Sauer (26) macht sich große Sorgen, denn der neue Freund ihrer Mutter Hanna (49) könnte deren Sohn sein. Sie glaubt, dass Finn Naumann (24) ihre Mutter finanziell nur ausnehmen will. Dann ertappen die Ermittler Sophie Bergmann und Heiner Sturm Finn bei einer dubiosen Geldübergabe mit schwerkriminellen Typen.

