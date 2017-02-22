Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verdächtig

Verdächtig

SAT.1Staffel 6Folge 18vom 22.02.2017
Pizza speciale

Verdächtig

Folge 18: Pizza speciale

23 Min.Folge vom 22.02.2017Ab 12

Madita Stein (32) wird in ihrer Wohnung von einem Pizzaboten überfallen, eingesperrt und ausgeraubt. Seine Beute: Laptop, Tablet, Haushaltskasse und der wertvolle Familienschmuck ihrer Mitbewohnerin Tine Esser (30). Die Detektive Antonia Knopf, Sophie Bergmann und Heiner Sturm decken einen skrupellosen Plan auf.

