Staffel 6Folge 18vom 22.02.2017
Folge 18: Pizza speciale
23 Min.Folge vom 22.02.2017Ab 12
Madita Stein (32) wird in ihrer Wohnung von einem Pizzaboten überfallen, eingesperrt und ausgeraubt. Seine Beute: Laptop, Tablet, Haushaltskasse und der wertvolle Familienschmuck ihrer Mitbewohnerin Tine Esser (30). Die Detektive Antonia Knopf, Sophie Bergmann und Heiner Sturm decken einen skrupellosen Plan auf.
Verdächtig
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12