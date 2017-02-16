Staffel 6Folge 14vom 16.02.2017
Die RabenmutterJetzt kostenlos streamen
Verdächtig
Folge 14: Die Rabenmutter
24 Min.Folge vom 16.02.2017Ab 12
Ein anonymer Anruf beim Jugendamt: Mutter Sonja Klein sei überfordert und Tochter Leni gefährdet. Für die junge Frau beginnt ein Kampf um ihr Kind, bei dem sie von der Detektei Knopf unterstützt wird. Steckt Sonjas Ex-Mann und Kindsvater hinter den Lügen?
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Verdächtig
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Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 4: Sat.1