Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Verdächtig

SAT.1Staffel 6Folge 9vom 12.01.2017
Lehrerin im Visier

Lehrerin im VisierJetzt kostenlos streamen

Verdächtig

Folge 9: Lehrerin im Visier

24 Min.Folge vom 12.01.2017Ab 12

Dessous-Fotos im Internet! Eine Katastrophe für Lehrerin Petra Mallert (34). Nicht nur ihr guter Ruf - ihre Karriere steht auf dem Spiel! Iris Hauser und Chris Brandt finden heraus: Ihre Auftraggeberin wird in den eigenen vier Wänden ausspioniert. Wer steckt hinter der Schmutzkampagne? Die Ermittler gehen undercover in die Schule.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Verdächtig
SAT.1

Verdächtig

Alle 7 Staffeln und Folgen