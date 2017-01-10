Staffel 6Folge 7vom 10.01.2017
Folge 7: Der Horrorclown
23 Min.Folge vom 10.01.2017Ab 12
Die Politesse Sandra Kühn (34) wird Opfer eines sogenannten Horrorclown-Überfalls. Als der Täter ihr mit dem Tode droht, schaltet sie die Detektive ein. Den Ermittlern Antonia Knopf, Iris Hauser und Chris Brandt gelingt es, den Serientäter zu schnappen. Doch als Sandra ein Paket mit blutverschmierter Clownsmaske bekommt ist klar, dass es ein weiterer Horrorclown noch immer auf sie abgesehen hat.
Verdächtig
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12