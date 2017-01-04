Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Verdächtig

SAT.1Staffel 6Folge 3vom 04.01.2017
Mein vertrauter Feind

Mein vertrauter FeindJetzt kostenlos streamen

Verdächtig

Folge 3: Mein vertrauter Feind

24 Min.Folge vom 04.01.2017Ab 12

Hotelkauffrau Pia Gehrke (34) ist sich sicher, dass ihre Freundin Laura Speicher (31) Opfer häuslicher Gewalt wurde. Doch Laura dementiert dies heftig. Aus Sorge beauftragt Pia Gehrke die Detektei Knopf & Team. Antonia Knopf, Heiner Sturm und Sophie Bergmann müssen sich durch ein undurchsichtiges Netz aus Lügen und Aggressionen kämpfen.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Verdächtig
SAT.1

Verdächtig

Alle 7 Staffeln und Folgen