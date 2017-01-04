Staffel 6Folge 3vom 04.01.2017
Folge vom 04.01.2017Ab 12
Hotelkauffrau Pia Gehrke (34) ist sich sicher, dass ihre Freundin Laura Speicher (31) Opfer häuslicher Gewalt wurde. Doch Laura dementiert dies heftig. Aus Sorge beauftragt Pia Gehrke die Detektei Knopf & Team. Antonia Knopf, Heiner Sturm und Sophie Bergmann müssen sich durch ein undurchsichtiges Netz aus Lügen und Aggressionen kämpfen.
