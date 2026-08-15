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Die Schlümpfe

Eines Nachts geschah es

Staffel 3Folge 1vom 15.08.2026
Eines Nachts geschah es

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Die Schlümpfe

Folge 1: Eines Nachts geschah es

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Nur selten bringt ein Storch ein Baby-Schlumpf ins Dorf - doch genau das passiert, und sofort sind alle Schlümpfe von dem kleinen Neuankömmling verzaubert. Als sich herausstellt, dass es sich um einen Irrtum handelt und der Storch das Baby zurückfordern will, sind es ausgerechnet Muffi Schlumpf und Schlumpfine, die sich am schwersten damit tun, Abschied zu nehmen.

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