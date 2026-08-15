Eines Nachts geschah esJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 1: Eines Nachts geschah es
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Nur selten bringt ein Storch ein Baby-Schlumpf ins Dorf - doch genau das passiert, und sofort sind alle Schlümpfe von dem kleinen Neuankömmling verzaubert. Als sich herausstellt, dass es sich um einen Irrtum handelt und der Storch das Baby zurückfordern will, sind es ausgerechnet Muffi Schlumpf und Schlumpfine, die sich am schwersten damit tun, Abschied zu nehmen.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company