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Die Schlümpfe

Heftys Liebe / Dieb wider Willen

Staffel 3Folge 18vom 15.08.2026
Heftys Liebe / Dieb wider Willen

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Die Schlümpfe

Folge 18: Heftys Liebe / Dieb wider Willen

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Gargamel gelingt es, Heftis Herz mit Hass zu vergiften, und nutzt den kleinen Schlumpf als Köder, um die anderen in eine Falle zu locken. / Die Schlümpfe und Homnibus freunden sich mit einem unglücklichen Jungen an, der von seinem Herrn zum Stehlen gezwungen wird. Gemeinsam versuchen sie, dem Kind zu helfen und es aus den Fängen seines bösen Meisters zu befreien.

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