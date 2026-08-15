Heftys Liebe / Dieb wider WillenJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 18: Heftys Liebe / Dieb wider Willen
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Gargamel gelingt es, Heftis Herz mit Hass zu vergiften, und nutzt den kleinen Schlumpf als Köder, um die anderen in eine Falle zu locken. / Die Schlümpfe und Homnibus freunden sich mit einem unglücklichen Jungen an, der von seinem Herrn zum Stehlen gezwungen wird. Gemeinsam versuchen sie, dem Kind zu helfen und es aus den Fängen seines bösen Meisters zu befreien.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company