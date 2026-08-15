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Die Schlümpfe

Jedes Bild schlumpft eine Geschichte

Staffel 3Folge 4vom 15.08.2026
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Die Schlümpfe

Folge 4: Jedes Bild schlumpft eine Geschichte

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Der böse Maestro besitzt magische Farben, die seine Modelle für immer in seine Gemälde bannen können - eine tückische Kraft, die auch die Schlümpfe bedroht. Papa Schlumpf erkennt die Gefahr und beauftragt Toulousi, die Farben heimlich auszutauschen.

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