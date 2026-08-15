Jedes Bild schlumpft eine GeschichteJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 4: Jedes Bild schlumpft eine Geschichte
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Der böse Maestro besitzt magische Farben, die seine Modelle für immer in seine Gemälde bannen können - eine tückische Kraft, die auch die Schlümpfe bedroht. Papa Schlumpf erkennt die Gefahr und beauftragt Toulousi, die Farben heimlich auszutauschen.
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company