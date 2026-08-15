Hogathas Herzklopfen / Eine Glocke für AzraelJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 11: Hogathas Herzklopfen / Eine Glocke für Azrael
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Die Hexe Hogatha verspricht Gargamel eine magische Pfeife, wenn er ihr den Zauberer ihrer Träume vorstellt. Was folgt, ist ein gegenseitiges Spiel aus Täuschung und Hinterlist. / Gargamel verzaubert eine Glocke an Azraels Schwanz, die die Katze direkt zu den Schlümpfen führen soll. Doch Papa Schlumpf durchschaut den hinterhältigen Plan und entwickelt einen Gegenzauber.
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Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company