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Die Schlümpfe

Hogathas Herzklopfen / Eine Glocke für Azrael

Staffel 3Folge 11vom 15.08.2026
Hogathas Herzklopfen / Eine Glocke für Azrael

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Die Schlümpfe

Folge 11: Hogathas Herzklopfen / Eine Glocke für Azrael

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Die Hexe Hogatha verspricht Gargamel eine magische Pfeife, wenn er ihr den Zauberer ihrer Träume vorstellt. Was folgt, ist ein gegenseitiges Spiel aus Täuschung und Hinterlist. / Gargamel verzaubert eine Glocke an Azraels Schwanz, die die Katze direkt zu den Schlümpfen führen soll. Doch Papa Schlumpf durchschaut den hinterhältigen Plan und entwickelt einen Gegenzauber.

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