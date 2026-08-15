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Die Schlümpfe

EIne Bruchbude ist kein Zuhause / Farmi sag deine Meinung

Staffel 3Folge 17vom 15.08.2026
EIne Bruchbude ist kein Zuhause / Farmi sag deine Meinung

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Die Schlümpfe

Folge 17: EIne Bruchbude ist kein Zuhause / Farmi sag deine Meinung

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Auf der Suche nach einer prächtigeren Behausung blättert Gargamel im Großen Zauberbuch, um sich mithilfe von Zaubersprüchen ein neues Zuhause herbeizuzaubern. / Bauer-Schlumpf verbirgt seine Zuneigung zu Schlumpfine, indem er sich verkleidet und ihr heimlich Gedichte schickt. Als sie sich schließlich begegnen, werden beide von Großmaul gefangen genommen.

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