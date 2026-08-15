EIne Bruchbude ist kein Zuhause / Farmi sag deine MeinungJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 17: EIne Bruchbude ist kein Zuhause / Farmi sag deine Meinung
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Auf der Suche nach einer prächtigeren Behausung blättert Gargamel im Großen Zauberbuch, um sich mithilfe von Zaubersprüchen ein neues Zuhause herbeizuzaubern. / Bauer-Schlumpf verbirgt seine Zuneigung zu Schlumpfine, indem er sich verkleidet und ihr heimlich Gedichte schickt. Als sie sich schließlich begegnen, werden beide von Großmaul gefangen genommen.
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Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company