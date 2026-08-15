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Die Schlümpfe

Verfault geboren

Staffel 3Folge 3vom 15.08.2026
Verfault geboren

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Die Schlümpfe

Folge 3: Verfault geboren

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Während die Schlümpfe das Sternenfest vorbereiten, schleust Gargamel ein übel riechendes Wesen in ihr Dorf. / Als in Vielfraß' Küche ein Feuer ausbricht, gründen die Schlümpfe kurzerhand eine Feuerwehr - nur um festzustellen, dass Gargamel ihr gesamtes Wasser gestohlen hat.

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