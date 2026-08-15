Hüte ab vor den Schlümpfen / Keine Zeit für SchlümofeJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 6: Hüte ab vor den Schlümpfen / Keine Zeit für Schlümofe
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Auf der Suche nach etwas Neuem setzt Beauty einen von Gargamel verzauberten Hut auf - mit verheerenden Folgen für sein Aussehen. / Als Handy, Schalubi, Clumsy und Schlumpfine in einer Höhle die Sanduhr der Zeit entdecken, nehmen die Dinge schnell eine unerwartete Wendung.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company