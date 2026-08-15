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Die Schlümpfe

Hüte ab vor den Schlümpfen / Keine Zeit für Schlümofe

Staffel 3Folge 6vom 15.08.2026
Hüte ab vor den Schlümpfen / Keine Zeit für Schlümofe

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Die Schlümpfe

Folge 6: Hüte ab vor den Schlümpfen / Keine Zeit für Schlümofe

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Auf der Suche nach etwas Neuem setzt Beauty einen von Gargamel verzauberten Hut auf - mit verheerenden Folgen für sein Aussehen. / Als Handy, Schalubi, Clumsy und Schlumpfine in einer Höhle die Sanduhr der Zeit entdecken, nehmen die Dinge schnell eine unerwartete Wendung.

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