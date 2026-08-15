Die letzte SchlumpfbeereJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 10: Die letzte Schlumpfbeere
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Als Gargamel fast alle Bäume im Schlumpfwald zerstört, um die Schlümpfe in eine Falle zu locken, organisiert Papa Schlumpf eine mutige Expedition zur Schlumpfbeereninsel. Gargamel heftet sich an ihre Fersen und verfolgt sie übers Meer - doch auf der Insel wartet eine unerwartete Verbündete, die dem bösen Zauberer eine gehörige Lektion erteilen könnte.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company