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Die Schlümpfe

Die letzte Schlumpfbeere

Staffel 3Folge 10vom 15.08.2026
Die letzte Schlumpfbeere

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Die Schlümpfe

Folge 10: Die letzte Schlumpfbeere

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Als Gargamel fast alle Bäume im Schlumpfwald zerstört, um die Schlümpfe in eine Falle zu locken, organisiert Papa Schlumpf eine mutige Expedition zur Schlumpfbeereninsel. Gargamel heftet sich an ihre Fersen und verfolgt sie übers Meer - doch auf der Insel wartet eine unerwartete Verbündete, die dem bösen Zauberer eine gehörige Lektion erteilen könnte.

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