Das besondere Erntedankfest der SchlümpfeJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 15: Das besondere Erntedankfest der Schlümpfe
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Als Gargamel und Hogatha die fröhliche Halloween-Party der Schlümpfe stören wollen, fangen sie ausgerechnet Fauli, der durch Mutter Naturs Versehen rot gefärbt wurde. Papa Schlumpf und seine Freunde kämpfen um seine Befreiung, während gleichzeitig die Zeit drängt - denn Fauli muss rechtzeitig wieder blau werden, bevor die Halloween-Party beginnt.
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company