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Die Schlümpfe

Das besondere Erntedankfest der Schlümpfe

Staffel 3Folge 15vom 15.08.2026
Das besondere Erntedankfest der Schlümpfe

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Die Schlümpfe

Folge 15: Das besondere Erntedankfest der Schlümpfe

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Als Gargamel und Hogatha die fröhliche Halloween-Party der Schlümpfe stören wollen, fangen sie ausgerechnet Fauli, der durch Mutter Naturs Versehen rot gefärbt wurde. Papa Schlumpf und seine Freunde kämpfen um seine Befreiung, während gleichzeitig die Zeit drängt - denn Fauli muss rechtzeitig wieder blau werden, bevor die Halloween-Party beginnt.

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