Der goldene SchlumpfpreisJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 7: Der goldene Schlumpfpreis
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Die böse Hogatha verkleidet sich als begehrter Goldener Schlumpf-Preis, um die Schlümpfe zu fangen und sie als Hauptzutat für ihre Schönheitscreme zu verwenden. Doch Beauty bringt sie dazu, sein eigenes Rezept auszuprobieren - und schon bald nimmt die Geschichte für die hinterhältige Zauberin eine äußerst unrühmliche Wendung.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company