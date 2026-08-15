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Die Schlümpfe

Der goldene Schlumpfpreis

Staffel 3Folge 7vom 15.08.2026
Der goldene Schlumpfpreis

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Die Schlümpfe

Folge 7: Der goldene Schlumpfpreis

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Die böse Hogatha verkleidet sich als begehrter Goldener Schlumpf-Preis, um die Schlümpfe zu fangen und sie als Hauptzutat für ihre Schönheitscreme zu verwenden. Doch Beauty bringt sie dazu, sein eigenes Rezept auszuprobieren - und schon bald nimmt die Geschichte für die hinterhältige Zauberin eine äußerst unrühmliche Wendung.

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