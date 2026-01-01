Die Schlümpfe
4 StaffelnAb 12
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Die Schlümpfe
Weit entfernt, tief in einem geheimnisvollen Wald, liegt ein kleines Dorf mit pilzförmigen Häusern - die Heimat der Schlümpfe. Diese kleinen Wesen, kaum drei Äpfel groß und in weißen Hosen und Mützen gekleidet, führen unter der Führung von Papa Schlumpf ein friedliches Leben im Einklang mit der Natur. Doch der hinterhältige Zauberer Gargamel und seine Katze Azrael stören immer wieder die Idylle mit teuflischen Plänen, die Schlümpfe zu fangen und in Gold zu verwandeln.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company
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