Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Schlümpfe

Die Tränen eines Schlumpfes / Wie man einen Regenbogen schlumpft

Staffel 3Folge 13vom 15.08.2026
Die Tränen eines Schlumpfes / Wie man einen Regenbogen schlumpft

Die Tränen eines Schlumpfes / Wie man einen Regenbogen schlumpftJetzt kostenlos streamen

Die Schlümpfe

Folge 13: Die Tränen eines Schlumpfes / Wie man einen Regenbogen schlumpft

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Eine wunderschöne Prinzessin wurde in eine hässliche alte Frau verwandelt und benötigt für ihren Zaubertrank die Schnurrhaare einer Katze sowie die Träne eines Schlumpfes. Ausgerechnet Azrael, Muffi und Jokey helfen ihr dabei unwissentlich. / Mutter Natur ist zu beschäftigt, um für das Schlumpffest einen Regenbogen zu zaubern, also leiht sich Papa Schlumpf ihr Zauberkochbuch und versucht es selbst.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Die Schlümpfe
Die Schlümpfe

Die Schlümpfe

Alle 4 Staffeln und Folgen