Die Tränen eines Schlumpfes / Wie man einen Regenbogen schlumpftJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 13: Die Tränen eines Schlumpfes / Wie man einen Regenbogen schlumpft
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Eine wunderschöne Prinzessin wurde in eine hässliche alte Frau verwandelt und benötigt für ihren Zaubertrank die Schnurrhaare einer Katze sowie die Träne eines Schlumpfes. Ausgerechnet Azrael, Muffi und Jokey helfen ihr dabei unwissentlich. / Mutter Natur ist zu beschäftigt, um für das Schlumpffest einen Regenbogen zu zaubern, also leiht sich Papa Schlumpf ihr Zauberkochbuch und versucht es selbst.
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Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company