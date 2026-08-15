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Die Schlümpfe

Der geflügelte Zauberer / Der erste Teleschlumpf

Staffel 3Folge 5vom 15.08.2026
Der geflügelte Zauberer / Der erste Teleschlumpf

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Die Schlümpfe

Folge 5: Der geflügelte Zauberer / Der erste Teleschlumpf

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Gargamel ist fest entschlossen, für die Zaubererkonferenz einen Schlumpf zu fangen, und beschwört dafür sein Zauberbuch, um eine fliegende Maschine zu erschaffen. / Als Papa Schlumpf einen Zaubertrank über den neuen Schlumpfmelonengarten gießt, beginnen die Pflanzen rasend schnell zu wachsen und überwuchern bald das gesamte Dorf und den Wald.

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