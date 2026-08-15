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Die Schlümpfe

Der Hauptrecordschlumpf / Guter Nachbar-Schlumpf

Staffel 3Folge 8vom 15.08.2026
Der Hauptrecordschlumpf / Guter Nachbar-Schlumpf

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Die Schlümpfe

Folge 8: Der Hauptrecordschlumpf / Guter Nachbar-Schlumpf

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Dank eines gewagten Experiments ist Clumsy plötzlich in der Lage, unendlich viel Wissen in seinem Gedächtnis zu speichern. Gargamel wittert seine Chance und fängt ihn, um an Papa Schlumpfs geheime Unsichtbarkeitsformel zu gelangen. / Als Schlaubis Haus abbrennt, ist er auf die Gastfreundschaft seiner Mitschlümpfe angewiesen und zieht kurzerhand bei ihnen ein.

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