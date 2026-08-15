Der Hauptrecordschlumpf / Guter Nachbar-SchlumpfJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 8: Der Hauptrecordschlumpf / Guter Nachbar-Schlumpf
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Dank eines gewagten Experiments ist Clumsy plötzlich in der Lage, unendlich viel Wissen in seinem Gedächtnis zu speichern. Gargamel wittert seine Chance und fängt ihn, um an Papa Schlumpfs geheime Unsichtbarkeitsformel zu gelangen. / Als Schlaubis Haus abbrennt, ist er auf die Gastfreundschaft seiner Mitschlümpfe angewiesen und zieht kurzerhand bei ihnen ein.
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Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company