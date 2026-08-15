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Die Schlümpfe

Der Wunderschlumpf

Staffel 3Folge 14vom 15.08.2026
Der Wunderschlumpf

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Die Schlümpfe

Folge 14: Der Wunderschlumpf

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Ein gerissener Scharlatan verkauft den Schlümpfen ein angeblich unfehlbares Wundermittel zu einem horrenden Preis - und die leichtgläubigen Schlümpfe fallen prompt darauf herein. Papa Schlumpf durchschaut den Betrug und muss nun nicht nur seine Mitschlümpfe von ihrer Naivität kurieren, sondern auch dem hinterhältigen Gauner das Handwerk legen.

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