Die Schlümpfe
Folge 14: Der Wunderschlumpf
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Ein gerissener Scharlatan verkauft den Schlümpfen ein angeblich unfehlbares Wundermittel zu einem horrenden Preis - und die leichtgläubigen Schlümpfe fallen prompt darauf herein. Papa Schlumpf durchschaut den Betrug und muss nun nicht nur seine Mitschlümpfe von ihrer Naivität kurieren, sondern auch dem hinterhältigen Gauner das Handwerk legen.
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Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company