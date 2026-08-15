Ganz wie Papa Schlumpf / Holzfäller SchlümpfeJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 16: Ganz wie Papa Schlumpf / Holzfäller Schlümpfe
22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Als Schlaubi und Baby-Schlumpf Papa Schlumpfs Zauberformeln durcheinanderbringen, stehen die Schlümpfe plötzlich schutzlos da - und das ausgerechnet in dem Moment, in dem Gargamel eine hungrige Heuschreckenschwarm auf den Wald loslässt. / Während König Gerard im Urlaub weilt, planen gierige Holzfäller, seinen gesamten Wald zu roden. Papa Schlumpf ergreift die Initiative und verkleidet seine Mitschlümpfe als Geister, um die Holzfäller in die Flucht zu schlagen.
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company