Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Schlümpfe

Ganz wie Papa Schlumpf / Holzfäller Schlümpfe

Staffel 3Folge 16vom 15.08.2026
Ganz wie Papa Schlumpf / Holzfäller Schlümpfe

Ganz wie Papa Schlumpf / Holzfäller SchlümpfeJetzt kostenlos streamen

Die Schlümpfe

Folge 16: Ganz wie Papa Schlumpf / Holzfäller Schlümpfe

22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Als Schlaubi und Baby-Schlumpf Papa Schlumpfs Zauberformeln durcheinanderbringen, stehen die Schlümpfe plötzlich schutzlos da - und das ausgerechnet in dem Moment, in dem Gargamel eine hungrige Heuschreckenschwarm auf den Wald loslässt. / Während König Gerard im Urlaub weilt, planen gierige Holzfäller, seinen gesamten Wald zu roden. Papa Schlumpf ergreift die Initiative und verkleidet seine Mitschlümpfe als Geister, um die Holzfäller in die Flucht zu schlagen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Die Schlümpfe
Die Schlümpfe

Die Schlümpfe

Alle 4 Staffeln und Folgen