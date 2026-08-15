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Die Schlümpfe

April schlumpft / Der Zauberstock

Staffel 3Folge 2vom 15.08.2026
April schlumpft / Der Zauberstock

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Die Schlümpfe

Folge 2: April schlumpft / Der Zauberstock

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Der Schlumpf-Apriltag nimmt eine unerwartete Wendung, als Gargamel sich als Schlumpfbeerenbusch verkleidet, um die fröhlichen kleinen Schlümpfe in eine Falle zu locken. / Mit einem ausgeliehenen Rezept von Homnibus zaubert Papa Schlumpf einen magischen Stab - doch Clumsy nimmt ihn und verliert ihn prompt im Wald.

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