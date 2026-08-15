April schlumpft / Der ZauberstockJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 2: April schlumpft / Der Zauberstock
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Der Schlumpf-Apriltag nimmt eine unerwartete Wendung, als Gargamel sich als Schlumpfbeerenbusch verkleidet, um die fröhlichen kleinen Schlümpfe in eine Falle zu locken. / Mit einem ausgeliehenen Rezept von Homnibus zaubert Papa Schlumpf einen magischen Stab - doch Clumsy nimmt ihn und verliert ihn prompt im Wald.
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Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company