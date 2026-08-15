Ein Tag lang Schlumpf / Die ZauberringeJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 12: Ein Tag lang Schlumpf / Die Zauberringe
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Um den verliebten Gnom Piltkin vom Schlumpfdorf wegzulocken, verkleidet sich Hefti als Schlumpfine. Die beiden tauchen in die Unterwelt ab, wo eine unerwartete Begegnung alles verändert. / Hogatha gelangt in den Besitz der magischen goldenen Ohrringe von Sonoria, die es ihr ermöglichen, schlumpfische Stimmen aus weiter Ferne zu hören.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company