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Die Schlümpfe

Ein Tag lang Schlumpf / Die Zauberringe

Staffel 3Folge 12vom 15.08.2026
Ein Tag lang Schlumpf / Die Zauberringe

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Die Schlümpfe

Folge 12: Ein Tag lang Schlumpf / Die Zauberringe

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Um den verliebten Gnom Piltkin vom Schlumpfdorf wegzulocken, verkleidet sich Hefti als Schlumpfine. Die beiden tauchen in die Unterwelt ab, wo eine unerwartete Begegnung alles verändert. / Hogatha gelangt in den Besitz der magischen goldenen Ohrringe von Sonoria, die es ihr ermöglichen, schlumpfische Stimmen aus weiter Ferne zu hören.

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