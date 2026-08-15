Ein wenig Schlumpfvertrauen / Harmony stiehlt die ShowJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 9: Ein wenig Schlumpfvertrauen / Harmony stiehlt die Show
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Papa Schlumpf gibt Schwächli eine besondere Creme, die seine Kräfte wiederherstellen soll. / Harmonie unterzeichnet unwissentlich einen Vertrag mit dem Geisterschreiber, der ihn für immer in einem gespenstischen Nachtclub gefangen hält. Als Papa Schlumpf von der misslichen Lage erfährt, fordert er einen Geschworenenprozess vor einem geisterhaften Gericht.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company