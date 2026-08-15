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Die Schlümpfe

Ein wenig Schlumpfvertrauen / Harmony stiehlt die Show

Staffel 3Folge 9vom 15.08.2026
Ein wenig Schlumpfvertrauen / Harmony stiehlt die Show

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Die Schlümpfe

Folge 9: Ein wenig Schlumpfvertrauen / Harmony stiehlt die Show

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Papa Schlumpf gibt Schwächli eine besondere Creme, die seine Kräfte wiederherstellen soll. / Harmonie unterzeichnet unwissentlich einen Vertrag mit dem Geisterschreiber, der ihn für immer in einem gespenstischen Nachtclub gefangen hält. Als Papa Schlumpf von der misslichen Lage erfährt, fordert er einen Geschworenenprozess vor einem geisterhaften Gericht.

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