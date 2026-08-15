Torti und der Breitopf / In Zeichensprache schlumpfenJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 24: Torti und der Breitopf / In Zeichensprache schlumpfen
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Die gute Fee Guinilda schenkt Vielfraß einen magischen Brei-Topf - doch als Schlaubi sich einmischt, läuft der Topf unkontrolliert über und überschwemmt das gesamte Dorf und den Wald mit Brei. / Als Gargamel den Schlümpfen einen Zaubertrank verabreicht, der ihnen die Sprache verschlägt, scheint jede Verständigung unmöglich. Die Begegnung mit einem freundlichen Waldelfen bringt jedoch eine unerwartete Lösung.
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Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company