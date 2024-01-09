Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 2Folge 1vom 09.01.2024
Eine Mission, aber kein Team!

Eine Mission, aber kein Team!Jetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 1: Eine Mission, aber kein Team!

22 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12

Endlich sind Guy und sein Team nach Konoha zurückgekehrt. Sakura erstattet Tsunade Bericht und erzählt ihr, dass sie in sechs Tagen an der Brücke von Himmel und Erde, dem Treffpunkt von Akatsuki, etwas über Sasukes Verbleib herausfinden können.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Naruto: Shippuden
Naruto

Naruto: Shippuden

Alle 5 Staffeln und Folgen