Staffel 2Folge 1vom 09.01.2024
Eine Mission, aber kein Team!Jetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 1: Eine Mission, aber kein Team!
22 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12
Endlich sind Guy und sein Team nach Konoha zurückgekehrt. Sakura erstattet Tsunade Bericht und erzählt ihr, dass sie in sechs Tagen an der Brücke von Himmel und Erde, dem Treffpunkt von Akatsuki, etwas über Sasukes Verbleib herausfinden können.
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Naruto: Shippuden
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media