Staffel 2Folge 3vom 09.01.2024
Der unnötige Ersatzmann
Naruto: Shippuden
Folge 3: Der unnötige Ersatzmann
22 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12
Kakashi liegt im Krankenhaus. Yamato soll die Führung von Team 7 währenddessen übernehmen. Naruto ist absolut nicht damit einverstanden, dass Sai mit ihm auf die neue Mission gehen soll, doch Tsunade kann diese Entscheidung nicht rückgängig machen.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media