Staffel 2Folge 10vom 09.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 10: Ein würdiger Gegner
22 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12
Der vierte Schwanz des Fuchsgeistes bildet sich an Naruto und Naruto scheint unkontrollierbar. Kabuto will herausfinden, wie die Konoha-Ninjas herausgefunden haben, dass das Treffen auf der Brücke stattfindet.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media