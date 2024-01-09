Staffel 2Folge 6vom 09.01.2024
Zusammen- und GegenspielJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 6: Zusammen- und Gegenspiel
22 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12
Yamato entschließt sich, Sai gegen Naruto kämpfen zu lassen, um die Spannungen zwischen den beiden abzubauen. Sai hinterfragt Sasukes Stellung bei Naruto und den anderen und wird daraufhin von Naruto und Sakura gemieden.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media