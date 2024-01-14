Staffel 2Folge 19vom 14.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 19: Freundschaft in Gefahr
21 Min.Ab 12
Yamatos Team findet heraus, dass Danzo nicht nur ein Treffen von Sai und Orochimaru geplant hatte, sondern auch Sai damit beauftragt hat, gegen Sasuke zu kämpfen. Doch Sai will nicht kämpfen und fesselt Sasuke, um ihn nach Konoha zu bringen.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media