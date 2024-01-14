Staffel 2Folge 20vom 14.01.2024
Kommt Sasuke zurück?Jetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 20: Kommt Sasuke zurück?
22 Min.Folge vom 14.01.2024Ab 12
Naruto und Sakura treffen endlich auf Sasuke, der jedoch nichts von den beiden wissen will.
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Naruto: Shippuden
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media