Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 2Folge 5vom 09.01.2024
Das Buddy-Prinzip

Das Buddy-Prinzip

Folge 5: Das Buddy-Prinzip

22 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12

Naruto, Sakura, Sai und Yamato sind auf dem Weg zur Brücke, dem Treffpunkt von Akatsuki. Sie wollen dort den Spion abfangen, doch Naruto und Sai streiten sich, denn Naruto kann den Neuen nicht ausstehen.

Naruto

