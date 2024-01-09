Staffel 2Folge 5vom 09.01.2024
Das Buddy-PrinzipJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 5: Das Buddy-Prinzip
22 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12
Naruto, Sakura, Sai und Yamato sind auf dem Weg zur Brücke, dem Treffpunkt von Akatsuki. Sie wollen dort den Spion abfangen, doch Naruto und Sai streiten sich, denn Naruto kann den Neuen nicht ausstehen.
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media