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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 2Folge 12vom 09.01.2024
Die Mission, die keiner kannte

Die Mission, die keiner kannteJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 12: Die Mission, die keiner kannte

22 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12

Naruto wurde von Orochimaru verletzt und muss von Sakura geheilt werden. Sai spricht mit Orochimaru, um ihm etwas von Danzo auszurichten, und verlässt mit Orochimaru und Kabuto die Gruppe. Yamato beobachtet die Szene.

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