Staffel 2Folge 12vom 09.01.2024
Die Mission, die keiner kannteJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 12: Die Mission, die keiner kannte
22 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12
Naruto wurde von Orochimaru verletzt und muss von Sakura geheilt werden. Sai spricht mit Orochimaru, um ihm etwas von Danzo auszurichten, und verlässt mit Orochimaru und Kabuto die Gruppe. Yamato beobachtet die Szene.
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Naruto: Shippuden
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media