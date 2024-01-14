Staffel 2Folge 17vom 14.01.2024
Wertvolle DingeJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 17: Wertvolle Dinge
22 Min.Folge vom 14.01.2024Ab 12
Sai wurde von Yamato, Naruto und Sakura aus Orochimarus Versteck befreit und gefangen genommen. Kabuto will das Team daran hindern, mit den brisanten Informationen zu entkommen und befreit Sai, in der Hoffnung, dass dieser auf seiner Seite ist.
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Naruto: Shippuden
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media