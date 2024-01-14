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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 2Folge 17vom 14.01.2024
Wertvolle Dinge

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Naruto: Shippuden

Folge 17: Wertvolle Dinge

22 Min.Folge vom 14.01.2024Ab 12

Sai wurde von Yamato, Naruto und Sakura aus Orochimarus Versteck befreit und gefangen genommen. Kabuto will das Team daran hindern, mit den brisanten Informationen zu entkommen und befreit Sai, in der Hoffnung, dass dieser auf seiner Seite ist.

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