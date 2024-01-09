Staffel 2Folge 16vom 09.01.2024
Ein Einbruch und ein AusbruchJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 16: Ein Einbruch und ein Ausbruch
22 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12
Yamatos Team findet Sai in Orochimarus Versteck und findet die Wahrheit über Danzos Pläne heraus. Sakura spricht mit Sai über das Bilderbuch, das sie gefunden hat, als Sai überstürzt aufgebrochen ist.
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Naruto: Shippuden
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media