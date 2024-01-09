Staffel 2Folge 9vom 09.01.2024
Folge 9: Die Jinchu-Kraft, die jeder will!
22 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12
Naruto fordert Orochimaru heraus und verwandelt sich in den Fuchsgeist, um Sasuke zu retten. Naruto fühlt sich schlecht, als er an seine letzte Begegnung mit Sasuke denkt, da er glaubt, zu schwach gewesen zu sein, um Sasuke aufzuhalten.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media