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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 2Folge 2vom 09.01.2024
Team Kakashi - neu formiert!

Team Kakashi - neu formiert!Jetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 2: Team Kakashi - neu formiert!

22 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12

Ein Team soll gebildet werden, um auf das Akatsuki-Treffen zu gehen und Informationen zu erhalten. Kakashi muss sich im Krankenhaus erholen, sodass ein neues Team mit Sakura und Naruto gebildet werden muss.

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