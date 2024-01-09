Staffel 2Folge 2vom 09.01.2024
Team Kakashi - neu formiert!Jetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 2: Team Kakashi - neu formiert!
22 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12
Ein Team soll gebildet werden, um auf das Akatsuki-Treffen zu gehen und Informationen zu erhalten. Kakashi muss sich im Krankenhaus erholen, sodass ein neues Team mit Sakura und Naruto gebildet werden muss.
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Naruto: Shippuden
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media