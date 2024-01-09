Staffel 2Folge 13vom 09.01.2024
Die Frucht des Verrates
Naruto: Shippuden
Folge 13: Die Frucht des Verrates
22 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12
Sai ist verschwunden. Naruto, Sakura und Yamato wollen herausfinden, warum. Sie mutmaßen, dass Sai in das Team geschmuggelt wurde, um Danzos Pläne mit Orochimaru zu verfolgen. Danzo will Tsunade stürzen und selbst Kage werden.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media