NarutoStaffel 2Folge 13vom 09.01.2024
Die Frucht des Verrates

Folge 13: Die Frucht des Verrates

22 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12

Sai ist verschwunden. Naruto, Sakura und Yamato wollen herausfinden, warum. Sie mutmaßen, dass Sai in das Team geschmuggelt wurde, um Danzos Pläne mit Orochimaru zu verfolgen. Danzo will Tsunade stürzen und selbst Kage werden.

