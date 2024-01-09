Staffel 2Folge 4vom 09.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 4: Lächeln hilft - manchmal auch nicht!
22 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12
Das neugebildete Team Yamato, Naruto, Sai und Sakura kommt an der Brücke von Himmel und Erde an. Sai zeigt Aggression gegenüber Sasuke und Yamato muss zwischen Naruto und Sai gehen, um ein Handgemenge zu verhindern.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media