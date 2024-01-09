Staffel 2Folge 14vom 09.01.2024
Ein Buch gibt Rätsel aufJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 14: Ein Buch gibt Rätsel auf
22 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12
Naruto wird von Yamato gewarnt, sich nicht allein auf die Kraft des Neunschwänzigen zu verlassen. Sai, Kabuto und Orochimaru sind an einem Versteck angekommen, in welchem Sasuke auf sie wartet. Sakura findet etwas über Sai heraus.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media