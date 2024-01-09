Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 2Folge 14vom 09.01.2024
Ein Buch gibt Rätsel auf

Ein Buch gibt Rätsel aufJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 14: Ein Buch gibt Rätsel auf

22 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12

Naruto wird von Yamato gewarnt, sich nicht allein auf die Kraft des Neunschwänzigen zu verlassen. Sai, Kabuto und Orochimaru sind an einem Versteck angekommen, in welchem Sasuke auf sie wartet. Sakura findet etwas über Sai heraus.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Naruto: Shippuden
Naruto

Naruto: Shippuden

Alle 17 Staffeln und Folgen