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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 2Folge 15vom 09.01.2024
Vorstoß in das Nest der Giftschlange

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Naruto: Shippuden

Folge 15: Vorstoß in das Nest der Giftschlange

22 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12

Sai lernt im Versteck von Orochimaru Sasuke kennen. Der interessiert sich jedoch nicht für Sai. Yamato, Sakura und Naruto versuchen, in das Versteck durch einen von Yamato erstellten Tunnel einzudringen.

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