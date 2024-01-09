Staffel 2Folge 15vom 09.01.2024
Vorstoß in das Nest der GiftschlangeJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 15: Vorstoß in das Nest der Giftschlange
22 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12
Sai lernt im Versteck von Orochimaru Sasuke kennen. Der interessiert sich jedoch nicht für Sai. Yamato, Sakura und Naruto versuchen, in das Versteck durch einen von Yamato erstellten Tunnel einzudringen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media