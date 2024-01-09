Staffel 2Folge 8vom 09.01.2024
Der Fuchsgeist in AktionJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 8: Der Fuchsgeist in Aktion
22 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12
Naruto steht auf der Brücke zwischen Himmel und Erde seinem Erzfeind Orochimaru gegenüber. Er wird so sehr gereizt, dass er das "Gewand des Fuchsgeistes" zum Vorschein bringt, das ab Erscheinen des vierten Schwanzes unkontrollierbar sein wird.
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Naruto: Shippuden
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media