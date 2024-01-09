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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 2Folge 8vom 09.01.2024
Der Fuchsgeist in Aktion

Der Fuchsgeist in AktionJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 8: Der Fuchsgeist in Aktion

22 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12

Naruto steht auf der Brücke zwischen Himmel und Erde seinem Erzfeind Orochimaru gegenüber. Er wird so sehr gereizt, dass er das "Gewand des Fuchsgeistes" zum Vorschein bringt, das ab Erscheinen des vierten Schwanzes unkontrollierbar sein wird.

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