Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 2Folge 11vom 09.01.2024
Sakuras Tränen

Sakuras TränenJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 11: Sakuras Tränen

22 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12

Naruto verwandelt sich nach und nach in den Fuchsgeist und kann nicht mehr kontrolliert werden. Selbst Orochimarus Schwert prallt von Naruto ab. Sakura wird von Naruto verletzt, die versucht, ihn aus der Rage zu holen. Kabuto heilt sie.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Naruto: Shippuden
Naruto

Naruto: Shippuden

Alle 9 Staffeln und Folgen