Staffel 2Folge 11vom 09.01.2024
Sakuras TränenJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 11: Sakuras Tränen
22 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12
Naruto verwandelt sich nach und nach in den Fuchsgeist und kann nicht mehr kontrolliert werden. Selbst Orochimarus Schwert prallt von Naruto ab. Sakura wird von Naruto verletzt, die versucht, ihn aus der Rage zu holen. Kabuto heilt sie.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media