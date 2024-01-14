Staffel 2Folge 18vom 14.01.2024
Auf welcher Seite?Jetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 18: Auf welcher Seite?
22 Min.Folge vom 14.01.2024Ab 12
Yamatos Team sucht Sasuke im Versteck von Orochimaru. Das scheint jedoch fast aussichtslos. Naruto ist durch das Chakra des Fuchsgeistes immernoch geschwächt. Sai bietet an, allein nach Sasuke zu suchen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 18 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media