Staffel 2Folge 21vom 14.01.2024
Zu hoch gepokert?Jetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 21: Zu hoch gepokert?
22 Min.Folge vom 14.01.2024Ab 12
Sakura, Sai, Naruto und Yamato finden Sasuke. Naruto kann nicht begreifen, dass sich sein Freund freiwillig mit Orochimaru zusammengetan hat. Er versucht Sasuke, umzustimmen und ihm von Orochimarus Plänen zu erzählen. Sasuke blockt ab.
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Naruto: Shippuden
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
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